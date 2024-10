Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt kommt Sonntag erstmals nach Senden

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wird am kommenden Sonntag, 6. Oktober, erstmals in Senden auf der Hauptstraße stattfinden. Bisher war der Markt – wenn er in der Region Station machte – in Ulm beheimatet, nun soll er sich dauerhaft in Senden etablieren. Der Gewerbeverband der Stadt plant den Markt zweimal jährlich – jeweils im Frühjahr und Herbst – in der Stadt auszurichten.

Stoffmarkt wird in Senden durch Herbstmesse und verkaufsoffenen Sonntag begleitet

Der Stoffmarkt bietet eine große Auswahl an Stoffen, Nähzubehör und kreativen Materialien an. Begleitet wird er am Sonntag durch einen verkaufsoffenen Sonntag der lokalen Sendener Geschäfte und durch eine Herbstmesse im Bürgerhaus.

Hier soll es ein breites Spektrum an Angeboten für alle Altersgruppen geben: Unter anderem gehören dazu eine Modenschau und eine Tombola, deren Einnahmen dem Verein „Heart for Life“ zugutekommen. (AZ)