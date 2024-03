Senden

Mitte März könnte der Verkehr in Senden gezählt werden

Plus Nach wie vor ist sich die Lokalpolitik in Senden uneins, ob der Verkehr in der Innenstadt neu gemessen und analysiert werden sollte. Doch die Zeit drängt.

Von Annemarie Rencken

Sendens Innenstadt wandelt sich. Dass dort etwas passieren wird, rückt zumindest in immer greifbarere Nähe. Das "Was" ist allerdings immer noch im Werden. Besonders ein Detail zur Neugestaltung von Sendens Mitte rund um den Marktplatz wird derzeit intensiv in der Lokalpolitik besprochen: Soll der Verkehr in der Innenstadt gemessen und analysiert werden? Und wenn ja wann – und für wieviel Geld?

Bereits eine Woche zuvor bot das Thema im Sendener Stadtrat ordentlich Diskussionsstoff. Nun legte die Stadtverwaltung nach, indem sie wie versprochen neue Informationen im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss lieferte. Die Zeit zwischen den beiden Sitzungen habe man genutzt und unter anderem mit der Regierung von Schwaben und dem Staatlichen Bauamt über das Thema gesprochen, berichtete Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Beide würden die Maßnahme empfehlen und die Regierung von Schwaben habe sich außerdem bereit erklärt, einen Teil der Kosten zu bezuschussen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

