Soll der Verkehr in der Sendener Innenstadt untersucht werden – oder nicht?

Die Pläne für Sendens neue Stadtmitte werden immer konkreter. Werden in diesem Zusammenhang auch die Parkplätze an der Hauptstraße neu angeordnet?

Plus Die Sendener Verwaltung möchte den Verkehr in der Innenstadt neu organisieren und die Lage dafür analysieren. Viele Mitglieder des Stadtrats finden das unnötig.

Von Annemarie Rencken

So hatte sich die Sendener Stadtverwaltung die vergangene Sitzung des Stadtrats vermutlich nicht vorgestellt: Zwar sorgt die Neugestaltung der Innenstadt in den Sitzungen des Gremiums regelmäßig für lebhafte Diskussionen und Unstimmigkeiten. Doch das Thema dieser Sitzung war im Gegensatz zur Grundsatzfrage, wie die "Gute Stube" Sendens in Zukunft aussehen soll, gewissermaßen eine Formsache. Die Rätinnen und Räte sollten der Verwaltung erlauben, die Untersuchung des Verkehrs in der Sendener Innenstadt – genauer gesagt im Bereich der Stadtpassage an der Hauptstraße – zu beauftragen. Viele Mitglieder des Gremiums waren jedoch nicht davon überzeugt, dass das Vorhaben überhaupt notwendig ist – oder zumindest nicht jetzt.

Die Verwaltung hält die Untersuchung hingegen gleich aus mehreren Gründen für sinnvoll: Die Daten, mit denen man bisher arbeite, seien recht veraltet. Eine ähnliche Verkehrsuntersuchung hatte es zuletzt 2015 gegeben. Neuere Daten gab es zwar 2018 mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK), seitdem haben hier allerdings keine weiteren Erhebungen stattgefunden. Inzwischen sei die Verkehrslage in Senden anders, was im Umkehrschluss bedeute: "Wir brauchen neue Daten", fasste es Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

