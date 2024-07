Sozialpädagoginnen an Sendens Grundschulen: „Kommen an unsere Grenzen“

Es ist ein beunruhigendes Bild, das Mitarbeiterinnen der Schulsozialarbeit an Sendener Grundschulen von der psychischen Gesundheit ihrer Schützlinge zeichnen: Therapieplätze seien spärlich gesät, die Wartezeiten lang. Gleichzeitig sei der Bedarf weiterhin extrem hoch, habe sich in letzter Zeit sogar noch verschärft. Teilweise dauert es für Kinder in Senden ein Jahr, bis sie nach der ersten Kontaktaufnahme zu möglichen Therapeutinnen und Therapeuten die Unterstützung bekommen, die sie meist schon länger dringend benötigen.

Dass Betroffene oft sehr lange auf einen Therapieplatz warten müssen, ist kein Problem, das nur Senden betrifft. Und auch nicht nur Sendener Kinder. Es ist jedoch eines, dass den Schulen in der zweitgrößten Kommune des Landkreises mittlerweile einige Probleme bereitet. Ein Beispiel: Eine Zweitklässlerin konnte sich im Unterricht nicht richtig verständigen, weswegen man ihren Eltern empfahl, dass sie sich logopädische Unterstützung für ihre Tochter suchen. 13 Monate habe es jedoch noch gedauert, bis diese einen entsprechenden Platz bekam.

In Senden gibt es keine Kassenzulassung für Therapieplätze für junge Menschen

13 Monate, in denen die Schülerin „permanent beeinträchtigt“ gewesen sei, immer mehr in eine Außenseiterrolle rutschte und zunehmend frustriert war – und auch im Unterricht viel verpasste. „Man lernt in dem Alter unglaublich viel innerhalb eines Jahres“, erklärte eine der Sendener Schulsozialarbeiterinnen dem Sozial-, Bildungs- und Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Erst seit die Schülerin im Frühjahr einen Logopädie-Platz bekam, gehe es bei ihr bergauf.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: In Senden selbst gibt es keine Therapieplätze. Wenn Kinder also einen solchen Platz bekommen, müssen sie beispielsweise Fahrtwege nach Neu-Ulm, Illertissen oder Memmingen auf sich nehmen. Nicht für alle Eltern ist das leicht zu bewerkstelligen. „Eine Praxis in Senden wäre praktisch“, ist deshalb ein Fazit der Pädagoginnen. Ein Anliegen, das auch Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf unterstützt: Senden würde bereits seit Jahren für eine bessere therapeutische Versorgung für junge Menschen kämpfen. Bisher gebe es jedoch für die Stadt noch keine Kassenzulassung, weil es auf dem Papier wohl nicht genug Bedarf gebe.

Das Resultat: Die ganze Problematik verlagert sich an die Schulen. „Und dafür sind wir therapeutisch nicht ausgebildet“, betonten die Sozialarbeiterinnen. Die langen Wartezeiten würden außerdem für mehr Konflikte und Frustration zwischen den Kindern führen. Die Coronapandemie hätte die ganze Situation zusätzlich verkompliziert: Zum einen beobachten die Sozialarbeiterinnen seitdem deutlich mehr Konzentrationsprobleme bei den Schülerinnen und Schülern. Zum anderen: Während des Lockdowns habe ihnen das Gemeinschaftsgefühl gefehlt. Und das fehle auch jetzt teilweise noch immer. Deswegen sei man derzeit noch damit beschäftigt, den Kindern wieder das Gefühl zu vermitteln, dass sie ein Team sind.

Medienkonsum ist ein weiteres Problem an den Sendener Grundschulen

Hinzu kommt eine weitere große Baustelle: Die Medienproblematik. An den Sendener Grundschule bemerkt man einen großen Anstieg an Smartphones: 95 Prozent der Viertklässlerinnen und -klässler hätten mittlerweile eines. Das allein ist jedoch nicht der Grund, der den Sozialarbeiterinnen Sorgen bereitet: Viele der Kinder würden mit den Geräten alleingelassen, die Eltern kontrollieren oft nicht, wie lange sie die Smartphones nutzen und auch nicht, was diese sich dort ansehen. Ähnliches treffe auch auf Spielkonsolen zu.

Darüber, auf welche verstörenden Inhalte Kinder in Sozialen Medien – und auch sonst generell im restlichen Internet – stoßen können, hatte vor ein paar Wochen eine Expertin bei einem Vortrag in Senden informiert. In Sekundenschnelle lassen sich beispielsweise mittlerweile Bilder von brutalen Kriegsszenen oder anderen Grausamkeiten verbreiten – und flimmern immer wieder auch über die Bildschirme von Kindern und Jugendlichen, die damit in der Regel noch weniger umgehen können als Erwachsene. Was den Schulen im Landkreis einige Probleme bereitet: „Wir haben auch bei uns erschreckend viele Fälle, in denen Schülerinnen und Schüler etwas sehen, was sie nicht sollen“, schilderte die Neu-Ulmer Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand unserer Redaktion.

An den Sendener Grundschulen versuche man, mit den Kindern an dem Thema zu arbeiten. Es gebe Medienkompetenztraining, man plane außerdem ein Medienplanspiel durchzuführen. „Aber die Medien haben eine große Sogwirkung auf die Kinder“, erzählen die Schulsozialarbeiterinnen. Teilweise kommen sie auch über ältere Geschwister mit Inhalten in Kontakt, die nicht altersgemäß sind. „Wir müssen gestehen, wir kommen an unsere Grenzen.“