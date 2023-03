Vöhringen

Illertal-Gymnasium wird 50 Jahre alt: Eine Schule für zwei Städte

Plus Das Illertal-Gymnasium Vöhringen feiert einen runden Geburtstag, die Schule wird 50 Jahre alt. Ein Grund zur Freude, denn der Start war holprig.

Von Ursula Katharina Balken

Es gibt immer wieder spektakuläre Ereignisse, die in die Annalen einer Kommune eingehen – in diesem Falle waren es sogar zwei. Senden und Vöhringen lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch um das Gymnasium, das jahrelang Zankapfel zwischen den beiden Städten war. Allerdings hatte Vöhringen die besseren Karten. Denn am 1. August 1973 war die Existenzfrage geklärt. Im Rahmen des Schulentwicklungsplanes wurde zu diesem Datum das "Staatliche Gymnasium als Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium" offiziell gegründet. "Eine Entscheidung, die heftig umstritten war", wie der erste Schulleiter Herbert Maier im Gespräch rückblickend erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

