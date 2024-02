"Das Supertalent" 2024: Lina und Laora haben nicht im Finale getanzt

Plus Die beiden Tanztalente aus dem Landkreis Günzburg sind im Supertalent-Finale am Samstagabend nicht zu sehen gewesen. Wer gewonnen hat.

Die Spannung war groß bei den Zuschauerinnen und Zuschauern aus der Region: Nach viermal "Ja" von der Jury und dem Einzug in das Supertalent-Finale, das am Samstagabend auf RTL zu sehen war, kam dann die Enttäuschung. Die beiden jungen Tanztalente Laora aus Edelstetten und Lina aus Autenried waren gar nicht in der Final-Show zu sehen. Obwohl „L und L“, so stellten sie sich vor ihrem Auftritt in der dritten der vier Episoden vor, so viel Lob von der Jury bekamen.

Am Ende ihres Tanzauftritts, der am 10. Februar ausgestrahlt wurde, gab es viele „Daumen hoch“ und ein vierfaches "Ja" der Jury, der neben „Pop-Titan“ Dieter Bohlen und dem US-amerikanischen Choreografen Bruce Darnell auch Tänzerin Ekaterina Leonova und Anna Ermakova (Model, Sängerin und Tochter von Boris Becker) angehören. Die Mädels freuten sich sehr, ins Finale einzuziehen.