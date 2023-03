Krumbacher Taekwondo-Asse zeigen schöne Formen

Die SG Krumbach erreicht bei Technik-Turnieren im Teakwondo 29 Treppchenplätze. Einige Sportler qualifizieren sich für die Bayerische Meiterschaft in Günzburg.

Erfolgreich verlaufen sind zwei Taekwondo-Technik-Turniere in Gauting aus Sicht der SG Krumbach. In der Vereinswertung belegten die Mittelschwaben im Nachwuchsbereich Platz eins und bei der Südbayerischen Meisterschaft Platz zwei. Insgesamt gab es 29 Podestplätze. Es war damit auch ein schöner Tag für den SG-Chef Reinhold Gruber und das Trainerteam im Formenbereich, zumal sich einige Krumbacher für die Bayerische Technik-Meisterschaft qualifizierten. Die findet am 8. Juli 2023 in Günzburg statt.

Medaillen in der Altersklasse Schüler

Unter den Nachwuchsleuten überzeugten Eduard-Daniel Morosan (Schüler B) und Alois Schuster (Kadetten), die im Einzel jeweils die Goldmedaille errangen. Ebenfalls im Einzel holten sich Andrea Lazar (Schülerinnen B), Leonard Braun (Schüler B), Konstantin Schuldeis (Schüler A) sowie Paul Maucher (Kadetten) Silber. Bronze ging an Theresa Bihler (Schülerinnen A), Emma Seidel und Theo Schuster (jeweils Kadetten).

Im Paarwettbewerb schafften in der Schülerklasse Theresa Bihler und Philipp Bihler den Sieg, einen guten dritten Platz erreichten Leonie Schliekau und Timofej Mangold. Bei den Kadetten holten sich Michelle Liening und Paul Maucher Platz zwei.

Im Team Schüler und Kadetten war der Nachwuchsbereich besonders stark. Alle drei Teams holten sich Gold: Emily Schüttler, Azra Sakalli und Miriam Heinrich (Schülerinnen), Konstantin Schuldeis, Timofej Mangold und Philipp Bihler (Schüler) sowie Paul Maucher, Alois Schuster und Theo Schuster (Kadetten). Bei der Family Poomsae starteten Mama Izabela und Tochter Emily Schüttler als Team und holten sich ebenfalls die Goldmedaille.

Dreimal Einzel-Gold auf südbayerischer Ebene

Bei den Südbayerischen Meisterschaften siegten Marie Stenzel, Tim Lehrl (jeweils Kadetten) sowie Sandra Stenzel-Gruber (Seniorinnen bis 50 Jahre). Silber holten sich Loris Rossi (Kadetten), Niklas Jutz (Junioren bis 17 Jahre) und Katy Albrecht (Seniorinnen bis 60 Jahre). Bronze ging im Kadetten-Bereich an Theresia Müller und Artur Knoll.

Im Paar holten sich Marie Stenzel mit Tim Lehrl (Kadetten) und Sophie Späth mit Sebastian Seibold (bis 30 Jahre) jeweils den ersten Platz. Die Silbermedaille erhielten Theresia Müller mit Loris Rossi (Kadetten), Bronze ging an Tamara Toth mit Louis Baader.

Im Team gab es noch eine Goldmedaille für die Frauen bis 30 Jahre mit Sophie Späth.

Das Team der SG Krumbach trat mit einer Gruppe von 37 Sporttreibenden (34 Einzelstarter, acht Paare, fünf Teams) aus den Abteilungen Krumbach, Memmingen, Mindelheim und Babenhausen in Gauting an. (AZ)