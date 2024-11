Die Chancen auf eine Ausbildungsstelle sind nach wie vor sehr gut

Wie ist in der Region die aktuelle Lage im Ausbildungsbereich? Einblicke gab es jetzt bei einer Zusammenkunft in Thannhausen. Der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth Norbert Gehring, Volker Zimmermann von der HWK Schwaben und Dr. Christian Fischer von der IHK Schwaben, luden nach Thannhausen in das Gebäude der Firma LS Bau AG ein und informierten zum Abschluss des Ausbildungsmarktjahres. Es war ein Rückblick auf den Zeitraum von Oktober 2023 bis September 2024, über Ausbildungsverträge, Ausbildungsbewerber, Berufsausbildungsstellen und Unterstützungshilfen für Auszubildende. Ist im Agenturbezirk Donauwörth der Ausbildungsmarkt noch stabil im Verhältnis von Berufsausbildungsstellen und Bewerber beziehungsweise Bewerberinnen?

3100 Bewerber und 4256 Ausbildungsstellen

Laut Norbert Gehring haben sich im Agenturbezirk Donauwörth, der die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries umfasst, von Oktober 2023 bis September 2024, 3100 Bewerber und Bewerberinnen für eine Ausbildungsstelle an die Berufsberatung gewandt. Im gleichen Zeitraum wurden 4256 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Dies zeigt, dass die Chancen auf eine Ausbildungsstelle für junge Menschen weiterhin sehr gut sind.

Die Ausbildungssuchenden finden eine sehr große Auswahl an Stellen vor. Die Handwerkskammer für Schwaben registrierte zum Stichtag 30. September, für die 4 Landkreise 1004 (ganz Schwaben 3782) neue Ausbildungsverträge, ein Plus von 1,31 Prozent zum Vorjahr. Die IHK Schwaben meldete zum gleichen Zeitpunkt 2165 (ganz Schwaben 8679) neue Verträge, ein Plus gegenüber dem Vorjahr von +0,2 Prozent. Ende September blieben dennoch 905 betriebliche Ausbildungsplätze unbesetzt, das sind 339 mehr als im Vorjahr.

Der Einstieg ins Berufsleben ist immer noch möglich

Norbert Gehring appellierte an Spätentschlossene sich zu bewerben, sie haben noch gute Chancen genommen zu werden. Der Einstieg in eine Berufsausbildung ist immer noch möglich. Dr. Christian Fischer sowie Volker Zimmermann konnten dies nur bestätigen. „Eine Ausbildung bietet eine solide Grundlage für ein erfolgreiches Erwerbsleben“, betonte Norbert Gehring. Volker Zimmermann ruft Schüler und Schülerinnen der aktuellen Abschlussklassen und auch der Vorabschlussklassen auf, sich bereits jetzt verstärkt mit dem beruflichen Einstieg im kommenden Jahr beziehngsweise 2026 zu beschäftigen.

Praktika seien eine sehr gute Möglichkeit dafür und sollten genutzt werden. So könnten Jugendliche und Unternehmen besser herausfinden, ob sie gut zueinander passen. Gesucht wird besonders in den Bereichen Verkauf und Einzelhandel, Anlagenmechaniker/in Sanitär-/Heizungs- und Klimatechnik, Kaufmann-oder -frau im Büromanagement, Bäcker und Bäckerinnen und Maurer und Maurerinnen.

Zum Abschluss des Berichtes über das Ausbildungsmarktjahres 2023/2024, stellte Catharina Drexel, Personalchefin bei der Firma LS Bau AG in Thannhausen, den Betrieb bei einer anschließenden Besichtigung vor. Die Firma, die zu der Leitenmaier-Unternehmensgruppe zählt, hält eine Vielzahl an Ausbildungsplätzen, wie Straßenbauer, Berufskraftfahrer, Baugeräteführer, Fachinformatiker für Systemintegration, Kaufmann für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik und Studium im Bauingenieurwesen, bereit. Zum Abschluss der Veranstaltung ist festzuhalten, dass die HWK Schwaben, die IHK Schwaben und die Agentur für Arbeit Donauwörth eng zusammenarbeiten, um Betriebe und Jugendliche erfolgreich zusammen zu bringen.