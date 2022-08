Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Warum es so viele Fahrradunfälle im südlichen Landkreis Günzburg gibt

Plus Zuletzt gab es mehrere Unfälle, bei denen sich Radlerinnen und Radler aus dem südlichen Landkreis verletzten. Welche Probleme der ADFC für Fahrradfahrende sieht.

Von Piet Bosse

In Thannhausen stürzte eine 72-Jährige, nachdem sie von einem Autofahrer angefahren wurde und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Eine 75-Jährige erlitt bei einem Sturz zwischen Halbertshofen und Neuburg eine Platzwunde am Kopf. In Neuburg erlitt eine 40-Jährige durch den Sturz vom Fahrrad ein Schädelhirntrauma, sie war zuvor gegen den Bordkantstein gefahren. Eine 55-Jährige stieß in Ursberg gegen eine Fußgängerampel und fiel vom Fahrrad, auch sie verletzte sich am Kopf. In Krumbach stürzte ein alkoholisierter 58-Jähriger und zog sich dabei wohl eine Gehirnerschütterung zu. Eine 27-Jährige stürzte durch eine Unaufmerksamkeit im Thannhauser Stadtteil Burg von ihrem Rad, weil sie ihre Mütze richten wollte.

