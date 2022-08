Radfahrerin stürzt in Burg und verletzt sich

Warum die junge Frau bei der Bergabfahrt im Thannhauser Stadtteil Burg die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor, berichtet die Polizei.

Verletzt hat sich eine Radfahrerin bei einem Sturz im Thannhauser Stadtteil Burg am Dienstag gegen 18.40 Uhr. Wie die Polizei berichtet, war die 27-Jährige auf der abschüssigen Dorfstraße unterwegs. In einer Rechtskurve nahm sie ihre linke Hand vom Lenker, um ihre Mütze, die sie anstatt eines Schutzhelmes trug, geradezurücken. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (AZ)