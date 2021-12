Sie denkt zurück, wie Roy Black in Ziemetshausen im Riedler-Saal auftrat

Plus Sophie Maier aus Muttershofen erinnert sich an eine Jugend mit viel Musik und ein einmaliges Konzert mit Roy Black. Ein musikalischer Rückblick.

30 Jahre ist es her, dass Roy Black im Alter von nur 48 Jahren verstarb. Mit seiner Musik hat der in Straßberg bei Augsburg als Gerhard Höllerich geborene Schlagersänger viele Menschen erreicht und ist bis heute nicht vergessen. „Ich verbinde eine schöne Jugend mit ihm“, sagt Sophie Maier aus Muttershofen. „Wenn ich ein Lied von ihm höre, freue ich mich.“ Und einmal hat sie den Künstler sogar live erlebt. Seine Musik begleitet sie schon ein Leben lang. Eine musikalische Rückschau.