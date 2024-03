Fußball

vor 35 Min.

Wem hilft das Remis im Kreisliga-Hit TSV Ziemetshausen - TSG Thannhausen?

Von Uli Anhofer

250 Zuschauer haben sich am Karsamstag auf dem Ziemetshauser Sportgelände An der Kreppe zum Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga zwischen dem gastgebenden TSV und der TSG Thannhausen eingefunden. Beide Fanlager sorgten für viel Stimmung. Eine gute Partie zeigte Schiedsrichter Menderes Simsek. Der junge Unparteiische pfiff zwar sehr kleinlich, hielt diese Linie aber konsequent durch. Am Ende teilten sich die Nachbarn die Punkte. Das 1:1 lässt den Platzherren alle Chancen offen, um noch entscheidend in den Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga einzugreifen. Die Thannhauser freilich winkten der Konkurrenz zumindest über den Ostersonntag weiter von der Tabellenspitze aus zu.

Der SC Bubesheim drängt nach vorne

Immer heftiger bedrängt werden die Thannhauser vom SC Bubesheim, den sie zum Start ins Fußball-Frühjahr noch bezwangen, der seither aber eine beeindruckende Serie hinlegt. Gut möglich also, dass die Thannhauser noch mal wehmütig an das Remis in Ziemetshausen zurückdenken werden. Gefühlt aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat sich dagegen der TSV Offingen. Aus dem Sechskampf im Aufstiegsrennen scheint nun ein Fünfkampf geworden zu sein.

