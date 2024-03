Klarer Sieg im Kreisliga-Hit: Die SpVgg Wiesenbach untermauert ihre Ambitionen

Plus Beim 3:0 gegen den TSV Ziemetshausen zeigen die Gastgeber phasenweise eine großartige Vorstellung. Was der Abteilungsleiter jetzt zum Aufstiegsrennen sagt.

Den Kontrahenten und den Wind im Griff hatten die Kreisliga-Fußballer der SpVgg Wiesenbach auf ihrem Weg zum sicheren und verdienten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Ziemetshausen. Durch diesen Erfolg untermauerte die Mannschaft von Trainer Nikolas Berchtold ihre Ambitionen auf eine Rückkehr in den Amateurfußball auf Bezirksebene. Abteilungsleiter Thomas Gornig bestätigte dieses Ansinnen nach der Begegnung.

Er sagte: "Dafür sind wir Fußballer. Wenn wir auf den Platz gehen, wollen wir den bestmöglichen Erfolg rausholen. Und jetzt wollen wir uns erst einmal in der Spitzengruppe festbeißen."