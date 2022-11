Die Stadt und ihr Dichter: Was Augsburger Kulturschaffende über Bertolt Brecht denken

Plus Augsburger Kulturschaffende erzählen zum 125. Geburtstag des Dichters 2023, wie sie die Veränderung im Umgang mit Bertolt Brecht erleben.

Bert Brecht und Augsburg, Augsburg und Bert Brecht – das Verhältnis wäre einst unter den Status „Es ist kompliziert“ gefallen. Zum 125. Geburtstag des Dichters starten wie eine Serie, in dem wir dem jetzigen Beziehungsstatus nachgehen. Endlich alles gut? Den Anfang machen Augsburger Kulturschaffende.