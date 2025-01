Frage der Woche: Schon mal für das Ticket zum Mars sparen?

Pro: Betörende Aussicht – Lage, Lage, Lage – die Erde dankt es Ihnen!

Es muss ja nicht immer Sylt sein. Auch Urlaubern, die sich in Südtirol bisweilen ratlos fühlen, weil die Signale der Ureinwohner so außerirdisch klingen („Chch! CHCH!!!), empfehlen wir als neues Reiseziel: den Mars! Ein Planet im Trend, fünf von fünf funkelnden Sternen im TUI-Check. Dort wohnen Sie unter Milliardären, die Sie zwar liebend gerne auf den Mond schießen würden, aber die Aussicht? Betört! Rote Wüste, durch den Staub tanzen grüne Männlein mit Antennen, dazwischen ein oranges. Es poltert: „Gibt’s hier keine Katzen und Hunde? Haben sie alle gefressen! Diese Grünen! Zeit, den Jupiter aufzukaufen.“ Sehr freundlich erklärt Ihnen dagegen Planeten-Präsident Elon M., wie hoch die Hecke an Ihrem Mars-Ferienhaus wachsen darf. „So hoch!“, sagt er und streckt die flache Hand in einem Winkel, der Fragen aufwirft.

Pluto-kratie auf dem Mars? Von Mar-a-Lago zu Mars-a-Lago? Es klingt verstörend, aber rechnen Sie nach: Eine Reise zum Mars dauert neun Monate, ein Ticket soll 100.000 Dollar kosten und das „kann sich praktisch jeder leisten“, sagt Elon Musk. Preis-Leistungs-Verhältnis? „Überdurchschnittlich“, urteilt auch der Verbund Deutscher Bahn-Pendler, es gibt Menschen, die bei der Zugtrennung in Hamm schon mehr Lebenszeit verloren haben und mehr Geld in Deutschlandtickets investieren. Zudem: Lage, Lage, Lage! Hinterm Mond gleich rechts, extrem rechts, also auf dem Mars unter Musk, sind die Grundstückpreise günstig. 0,007 Euro der Quadratmeter. Sparen Sie jetzt aufs Ticket zum Mars, Planet Erde wird es Ihnen danken. Und dann, nach langer Zeit der Erholung für die Natur, darf’s auch mal wieder ein Heimat(planet)urlaub sein. Vielleicht Südtirol? Wie exotisch. Chchc!

(Veronika Lintner)

Contra: 260 Tage im Raumschiff hält doch kein Mensch aus

Jetzt wird also für den Mars mobil gemacht. Da bleibt man doch am besser auf dem Boden der Tatsachen. Also bitte jetzt bloß nicht auf die verrückte Idee kommen und auf ein Ticket zum Mars sparen. Am Ende gar den Bausparvertrag auflösen oder aus Kostengründen den Kindern die Gummibärchen verbieten. 100.000 Euro verlangt Elon Musk für die Tour auf den roten Planeten mit seinem StarX-Raumschiff. Die könnte man wesentlich besser investieren. In 2800 schlank sitzende Enterprise-Kostüme zum Beispiel. Oder lebenslang in Astronauten-Nahrung. Oder viele, sehr viele Flüge nach Mars in Southeast-Pennsylvania.

Der größte Vorteil von Mars in Southeast-Pennsylvania, knapp 1500 Einwohner immerhin, von grünen Männchen ist nichts bekannt, würde aber vor allem darin liegen, dass die Flugzeit wesentlich kürzer wäre. Wer jetzt immer noch ins Raumschiff will, seinen Weltall-Fantasien absolut keinen Mars-Riegel vorschieben kann, muss sich nur folgendes abschreckende Szenario vorstellen. 260 Tage mit Elon Musk, Donald Trump und Jeff Bezos am Vierer-Tisch mit Fenster, das hält doch kein Mensch aus. Ständig müsste man mit Melania um den Platz in der Hutablage kämpfen. Der Verlobten von Jeff Bezos fürsorglich zuflüstern, doch besser einen Knopf mehr am Dekolleté zu schließen. Denn auf dem Mars ist es kalt, sehr kalt. Minus 68 Grad im Jahresdurchschnitt. Minus 100 an kalten Tagen sind auch drin. Und bekommt man dann den Trump-Bezos-Musk-Mars-Koller muss man je nach Planentenkonstellation noch eineinhalb Jahre auf den richtigen Moment für die Rückreise warten.

Die eindeutig bessere Alternative: auf der Erde bleiben, und sich jemanden suchen, der einem die Sterne vom Himmel holt.

(Doris Wegner)