Welche Kerzen geben am Baum das beste Licht?

Echte Kerzen oder nicht, Lichterkette mit Glühbirnen oder doch LED: Weil es bei dieser Frage um Geschmack geht, ist sie natürlich nicht allgemeingültig zu beantworten. Man kann lediglich Vor- und Nachteile abwägen, wobei die meisten Deutschen, nämlich mehr als 70 Prozent, sich mittlerweile fürs flammenfreie Beleuchtungsmodell entscheiden: also Lichterkette. Ein Wahnsinn ja auch, was es da für Modelle gibt. Cluster-Ketten aus aneinandergereihten Lichterbüscheln, mit denen man zu Hause in Konkurrenz zum berühmten Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller-Center gehen kann – der hatte zuletzt ja auch nur 50.000 Lämpchen. Oder aber Baummantel-Lichterketten, an einem Ring angebrachte Lichterstränge, die sich ratzfatz mit der sogenannten Überwurfmethode befestigen lassen.

Nicht zu vergessen die Sets aus einzelnen dimmbaren Kerzen, sehen fast aus wie echte, lassen sich mit der Fernbedienung steuern. Entscheidend aber bei all diesen Modellen ist natürlich nur dies: Was geben sie für eine Art Licht? Das soll dann doch so schön stimmungsvoll wie bei der guten alten Kerze sein. Die LED-Variante ist ja für Kerzenfans so etwas wie Fleischersatzprodukte für Veganer: Soll also keine echte Flamme enthalten, aber die Herzen erwärmen.

Lichterkette am besten spiralförmig um den Weihnachtsbaum wickeln

Die Zahl, die man sich merken muss: 3300. Da geht es um Farbtemperatur, unter 3300 Kelvin liegt man im wohlig-warmen Bereich. Und noch eine zweite Zahl: 100 Lichter pro Meter Baum gilt als Faustregel. Und wie das Ganze anbringen? "Als praktisch hat sich erwiesen, die Lichterkette von der Christbaumspitze her spiralförmig um den Baum zu wickeln", informieren die Experten von lampenwelt.de. Aber auch ein Vorgehen von unten nach oben sei nicht unklug – insbesondere, wenn von der Steckdose aus gestartet wird, sodass auch in Sachen Stromzufuhr alles perfekt platziert ist. Merke, so die Experten: "Ein Richtig oder falsch gibt es hier nicht". Advent, Advent, Hauptsache, die Leuchtdiode brennt (AZ)

