„Helene Fischer Show“ kehrt zurück – wann und wo gibt es Tickets?

„Auch in diesem Jahr begrüßt Helene Fischer ihre Fans und das Publikum zu einer neuen spektakulären Ausgabe ihrer Show“, teilte das ZDF am Freitagnachmittag mit. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche prominente Gäste aus Musik, Fernsehen und Kultur dabei sein, heißt es beim Ticketanbieter Ticketmaster. Wer auf der Bühnr stehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Im vergangenen Jahr traten unter anderem Shirin David, Gossip, Loreen, Nena, Simple Minds, Dave Stewart, Peter Maffay und Beatrice Egli auf.

Die 180-minütige „Helene Fischer Show“ wird am 25. Dezember ab 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Aufgezeichnet wird die Sendung bereits am 6. und 7. Dezember in der Messehalle Düsseldorf.

Tickets für „Helene Fischer Show“ ab Mittwoch im Vorverkauf

Wer live bei der Show dabei sein will, kann sich schon jetzt bei Ticketmaster für den exklusiven Vorverkauf anmelden. Die Registrierung ist kostenlos und unverbindlich. Die Anmeldung ist bis Mittwoch (18. September) um 6 Uhr möglich, danach erhält man per Mail einen Link zum Ticketverkauf. Der Vorverkauf für alle Registrierten startet dann am Mittwoch um 8 Uhr. Sollten dabei nicht alle Tickets verkauft worden sein, beginnt am selben Tag um 12 Uhr der allgemeine Vorverkauf bei Ticketmaster.

Helene Fischer geht im Sommer 2026 auf Stadion-Tour

Im Sommer 2026 geht Helene Fischer wieder auf Tour. Neun Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind geplant – darunter auch eine Show in der Münchner Allianz Arena. Tickets für die Konzerte sind bereits im Vorverkauf. Das sind die Termine der 360-Grad-Tour:

13. Juni 2026: Berlin (Olympiastadion)

16. Juni 2026: Stuttgart (MHP Arena)

20. Juni 2026: Frankfurt (Deutsche Bank Park)

23. Juni 2026: Gelsenkirchen (Veltins-Arena)

27. Juni 2026: Köln (Rhein Energie Stadion)

4. Juli 2026: Hamburg (Volksparkstadion)

11. Juli 2026: Wien (Ernst-Happel-Stadion)

14. Juli 2026: Zürich (Stadion Letzigrund)

17. Juli 2026: München (Allianz Arena)