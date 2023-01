Landwirtin trifft Wohlstands-Wessi: Was will Juli Zeh mit ihrem neuen Roman?

Plus Autorin Juli Zeh legt mit „Zwischen Welten“ den dritten Roman mit gleichem Blick auf eine gespaltene Gesellschaft vor. Diesmal mit Co-Autor und Schlagseite.

Obacht, das hier könnte etwas kompliziert werden. Nicht weil das neue Buch von Juli Zeh es wäre, nein, im Gegenteil, ihre Millionen Leserinnen und Leser können zurecht wieder darauf vertrauen, dass sie auch diesmal für ziemlich komplexe gesellschaftliche Fragen eine sehr plakative Erzähllösungen findet.