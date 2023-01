Latino-Pop und Herzschmerz: Jennifer Lopez ist ihre eigene Marke

Jennifer Lopez ist seit über 20 Jahren als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich. Nun ist sie in der Liebeskomödie „Shotgun Wedding“ zu sehen. Die schönste Romanze hat sie gerade selbst erlebt.

Stöckelschuhe, Riesenkreolen, straffer Dutt, makelloses Make-Up. Alles sitzt, wie es sich für eine exzellente Geschäftsfrau gehört. Denn als solche lässt sich Jennifer Lopez wohl am besten beschreiben. Bekannt wurde die 53-jährige mit ihrem glatt gebügelten Latino-Pop.

Lieder wie „Let’s get loud“, „Waiting for tonight“ oder „Jenny From the Block“ hatten sie Anfang der 2000er groß gemacht. Auch als Tänzerin und Schauspielerin wird sie gern (gegen Millionen-Gagen) engagiert. Ihr neuer Film „Shotgun Wedding“, eine Action-Komödie über ein Paar, das auf einer Insel heiraten will und immer wieder scheitert, startet diesen Donnerstag in den deutschen Kinos.

Jennifer Lopez ist in der New Yorker Bronx aufgewachsen

Doch das größte Talent der US-Amerikanerin ist die Selbstvermarktung. Denn J.Lo. wie sie von Fans genannt wird, führt neben einer Modelinie auch eine Filmgesellschaft, bringt Schmuck und Parfüms heraus und betreibt Restaurants. Mit ihrem Geschäftsimperium hat sie es schon auf die Forbes-Liste der „100 mächtigsten Frauen der Welt“ geschafft.

Erfolg verschaffte ihr neben Disziplin auch ihr markanter Hintern, der ihr den Spitznamen „The Butt“ einbrachte, sowie ihr Hang zum Pomp. Denn Lopez, die in der New Yorker Bronx als Tochter puertoricanischer Einwanderer aufwuchs, trägt gerne Klunker, Glitzerkleider oder stolziert im Pelz über den roten Teppich, was sie zur Zielscheibe von Tierschützern macht.

Eine Hochzeit mit Hindernissen: Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel). Foto: Ana Carballosa, Lionsgate/dpa

Im Sommer 2022 heiratete Jennifer Lopez Schauspieler Ben Affleck

Künstlerisch glänzt sie dagegen eher mit Mittelmäßigkeit. Ihre Musik bescherte ihr dutzende Preise, doch in den Ohren mancher Kritiker klingen ihre Alben alle gleich. Auch vor der Kamera konnte Lopez nicht immer überzeugen. Mehrmals war sie als schlechteste Schauspielerin für die goldene Himbeere nominiert. Dabei macht sie meist das, was sie am besten kann: Ein bisschen Komödie, ein bisschen Herzschmerz.

Doch die schönste Romanze hat Lopez gerade selbst erlebt. Im Sommer 2022 heiratete sie Schauspieler Ben Affleck – fast zwei Jahrzehnte, nachdem das Paar seine erste Verlobung aufgelöst hatte. Nicht nur die alte Liebe ist zurück, auch musikalisch kündigt sich Neues an. Auf Social Media erinnerte Lopez kürzlich an ihr 2002 erschienenes Album „This Is Me… Then“. Ein Videoschnipsel, dazu der Satz: „This is Me… Now.“ Ankündigung für ein neues Album – nach neun Jahren. Karriereende? Noch lange nicht in Sicht.