vor 57 Min.

Die neue LT-Gartenserie - mitmachen und gewinnen

"Pflanzenpracht im Landkreis": Das Landsberger Tagblatt startet eine neue Gartenserie. Wir stellen die schönsten Gärten vor und auf die Teilnehmer warten auch Gewinne.

Es blüht im ganzen Landkreis Landsberg. Denn hier scheint es besonders viele begabte Hobbygärtner zu geben. Egal, ob in den idyllischen Hinterhöfen, Terrassen oder Balkonen von Landsberg oder in den eleganten Gartenanlagen am Ammersee oder den so typischen bayerischen Bauerngärten. Es sind kleine Paradiese, die man so entdecken kann.

Unsere neue Serie „Pflanzenpracht im Landkreis“ ist gestartet. Gerne können Sie sich bei uns bewerben, wenn Sie selbst oder ihre Nachbarn einen besonders schönen Garten haben. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Und es gibt auch was zu gewinnen, drei der schönsten Gärten erhalten einen Preis, den Gärtnereien aus dem Landkreis spendieren. Die Gärtnereien Scherdi Hofstetten und Dumbsky Hechenwang sind dabei.

Hier lesen Sie den ersten Teil unserer Serie:Neue Gartenserie: Eine grüne Oase auf 36 Quadratmetern

Themen folgen