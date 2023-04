Landsberg

Keine Festzelte am Hellmairplatz? Gastronomen äußern sich zu Antrag

Plus Die Gastronomen am Hellmairplatz in Landsberg haben wegen der Oiden Wiesn mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Stadtrat Claus Moritz nennt alternative Standorte.

Von Dominik Stenzel

Am letzten Sonntag in den Sommerferien findet seit 2017 die Oide Wiesn der VR-Bank Landsberg-Ammersee statt. Gefeiert wird auf dem Hellmairplatz, also in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes der Bank. Wegen des großen Festzelts können ansässige Gastronomen einige Tage ihre Außenbereiche nicht nutzen: Manuela Sauter (Sonderbar), Blanka Salzinger (Kartoffelwerk), Claus Moritz und Dominik Wagmann (Hellmairs) berichten von deutlichen Umsatzeinbußen mitten in der Hauptsaison. Gegenüber unserer Redaktion beziehen sie Stellung zu ihrem Antrag.

Stadtrat Christoph Jell (UBV) hatte darum gebeten, die Angelegenheit im Bauausschuss zu behandeln. In einer Sitzung machte er dann gleich zu Beginn deutlich, dass nicht über das Jahr 2023 diskutiert werden soll. Am Samstag, 9. September, möchte zudem die Stadtkapelle in dem Festzelt am Hellmairplatz ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Jell gehe es vielmehr um eine künftige Regelung und damit die grundsätzliche Frage, ob Festzelte nur noch auf den dafür vorgesehen Plätzen zu erlauben seien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

