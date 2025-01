Luftpistole: Scheuring II muss in der 2. Bundesliga in die Relegation

Zwei Siege sind zu wenig für den direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Luftpistole: Die zweite Mannschaft von Edelweiß Scheuring muss sich auf die Relegation vorbereiten. Obwohl am letzten Wettkampftag die etatmäßige Nummer eins der Scheuringer wieder am Start war, kassierte das Team um Mannschaftsführer Fabian Ranzinger zwei Niederlagen und rutschte damit auf den vorletzten Platz ab.

In Obertraubling traten die Scheuringer gegen die Reserve von Kelheim-Gmünd und Steinberg an, erstmals wieder mit Eileen Schupper im Team. Die Nummer eins der Scheuringer hatte aufgrund eines Auslandsaufenthalts die komplette Saison pausieren müssen, am letzten Wettkampftag sollte sie helfen, den Klassenerhalt zu sichern, doch es reichte nicht.

Für Scheuring wäre im ersten Wettkampf mehr möglich gewesen

Als klarer Außenseiter waren die Scheuringer in die erste Partie gegen Kelheim-Gmünd gegangen, dennoch wäre etwas möglich gewesen. Eileen Schupper zeigte, dass ihr die lange Pause nicht geschadet hat und setzte sich mit 373:371 durch. Doch das sollte am Ende der einzige Einzelpunkt bleiben. Thomas Ranzinger kam trotz starker 373 Ringen um zwei zu kurz, nicht konstant genug war die Leistung von Henrik Balg (358:378). Auch Fabian Maisterl machten die Nerven zu schaffen: Zur Halbzeit noch vier Ringe vorne, unterlag er knapp mit 360:362. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Leon Schupper, der trotz schwachen 341 Ringen nur drei Ringe weniger hatte als seine Konkurrentin.

Der Druck für Scheuring wuchs - und dem konnte das Team nicht standhalten, denn auch gegen Steinberg, das durchaus schlagbar gewesen wäre, setzte es eine Niederlage. Eileen Schupper kam nicht mehr an ihre Auftaktleistung heran - mit 365:371 unterlag sie auf Position eins. Thomas Ranzinger behielt in der letzten Serie die Nerven und sicherte mit dem 375:373 seinem Team einen Einzelpunkt. Mit drei Ringen Vorsprung war Henrik Balg in die letzte Serie gegangen, doch 88 Ringe waren deutlich zu wenig (362:365). Nach einem schwachen Start und 17 Ringen Rückstand zur Halbzeit holte Fabian Maisterl zwar auf, unterlag aber doch mit 354:356. Anders Leon Schupper, der seinen Vorsprung nach dem ersten Durchgang Stück für Stück einbüßte (343:350). Durch die erneute 1:4-Niederlage rutschten die Scheuringer auf den vorletzten Platz und müssen nun in der Relegation antreten.