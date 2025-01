Damen der Lechrain Volleys müssen bei unberechenbarem Gegner ran

Eine auf den ersten Blick einfache Aufgabe wartet auf die Damen I der Lechrain Volleys in der Landesliga: Sie sind beim Schlusslicht zu Gast, das aber dennoch nicht unterschätzt werden darf. Nicht um Punkte, sondern um Titel geht es für drei Nachwuchs-Teams der Lechrain Volleys.

Bei der FTM München Schwabing II sind die LRV-Damen am Samstag zu Gast. Das Tabellenschlusslicht aus München ist bislang sieglos und steuert auf den Abstieg zu. Das macht solche Mannschaften zuweilen unberechenbar. Wurden seitens der Schwabingerinnen in der Hinrunde einige Spiele und Sätze sehr knapp verloren, so kann sich bei entsprechend unbekümmerter Spielweise, wo man sowieso nichts zu verlieren hat, das Blatt auch schnell wenden. In jedem Fall steht für die Lechrainerinnen ein Pflichtsieg an, um nicht den Anschluss zu verlieren. Im zweiten Spiel treten die Schwabingerinnen gegen den SVS Türkheim an. Die Türkheimerinnen haben lediglich einen Punkt Vorsprung in der Tabelle.

Lechrain Volleys richten Kreismeisterschaft in Buchloe aus

Für die U13-Mädchen der Lechrain Volleys steht ein besonderes Turnier an: Sie treten in Buchloe zur Kreismeisterschaft an. Dabei wollen es die U13-Mädchen der U12 nachmachen und sich ebenfalls für die oberbayerische Meisterschaft qualifizieren. 24 Mannschaften kämpfen um den Titel. Dabei kommen voraussichtlich fünf Teams weiter. Die Lechrain Volleys stellen insgessamt drei Teams, deren Chancen Trainer Stefan Huber als sehr gut einschätzt. Die erste Mannschaft der U13 ist mit Ausnahme einer Spielerin identisch mit der U12. Die Erfolge bei den oberbayerischen und südbayerischen Meisterschaften beflügeln die 9- bis 11-jährigen Lechrainerinnen. In den drei vorangegangenen Turnieren stand das Team stets im Finale - immer gegen den ASV Dachau. Und diesmal soll bei einer entsprechenden Paarung der erste Sieg her. Auch die U13 II hat Chancen auf ein Weiterkommen, für die dritte Mannschaft wird es darum gehen, möglichst viel Spielerfahrung zu sammeln. Die Teams freuen sich auf viele Zuschauer, Spielbeginn ist um 10 Uhr, für Essen und Getränke ist gesorgt.

Die U16-Mädchen spielen am Wochenende in Mühldorf bei der oberbayerischen Meisterschaft. 16 Teams kämpfen um den Titel und um die Qualifikation zur südbayerischen Meisterschaft. Die Gegner in der Vorrunde heißen ASV Dachau II, TSV Mühldorf und TSV Siegsdorf. Für die Lechrain Volleys wird es kein leichtes Unterfangen, zumal einige Spielerinnen aufgrund von schulischen Veranstaltungen fehlen. Dennoch: Nichts ist also unmöglich. Trainer Stefan Huber traut den Mädels alles zu. An der Seitenlinie wird Coach Tim Bressau stehen. Er wird die Mädels richtig einstimmen. (AZ)