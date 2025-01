Magere Ausbeute für die Landesliga-Teams der Lechrain Volleys

Höhen und Tiefen gab es bei den Teams der Lechrain Volleys in der Volleyball-Landesliga. Sowohl die Damen als auch die Herren traten am vergangenen Spieltag zu Hause an, die Ausbeute war jedoch bei beiden nicht die erhoffte. Besser lief es für die anderen Teams.

Damen Die Landesliga-Damen der Lechrain Volleys mussten sowohl gegen die DJK Augsburg Hochzoll II als auch den TSV TB München II zwei knappe 5-Satz-Niederlagen hinnehmen. Im ersten Spiel gegen Augsburg fanden die Lechrain-Damen anfangs nicht ins Spiel. Der erste Satz ging mit 25:20 an Augsburg, obwohl die LRV-Damen zum Ende besser wurden. Das setzten sie im zweiten Satz fort und gewannen ihrerseits mit 25:20. Der dritte Satz war hart umkämpft, ging jedoch mit 25:21 an die Gäste. Dank einer glänzenden Blockleistung der LRV-Damen glichen sie mit dem 25:22 im vierten Satz wieder aus, konnten aber im Tiebreak nicht mehr nachlegen, dieser ging knapp mit 16:18 verloren.

Das erste Spiel macht sich bei den Damen der Lechrain Volleys bemerkbar

Das zweite Spiel gegen den TSV TB München verlief alles andere als optimal. München startete stark, während den Gastgeberinnen noch das vorherige Match anzumerken war - so ging der Satz klar mit 25:18 an München. Auch im zweiten Satz kam das Team von Trainer Jan Timmer nicht richtig ins Spiel. Gerade die psychologisch so wichtigen, langen Ballwechsel konnten die Lechrain-Damen nicht für sich entscheiden und unterlagen mit 23:25. Doch sie kämpften sich zurück ins Spiel - ganz nach dem Motto „Alles oder nichts“. Und es klappte: Eine Aufschlagserie von Isabel Wildner führte zu einem 7:1-Vorsprung und mit 25:13 wurde daraus ein klarer Satzerfolg. Der vierte Satz begann ebenso vielversprechend, diesmal durch eine Aufschlagserie von Rebecca Seifert (10:3). Aus der 18:10-Führung wurde ein 25:20, es ging erneut in den Tiebreak. Dieser war an Spannung kaum zu überbieten, doch München hatte das bessere Ende für sich (15:13).

Herren Sieg und Niederlage gab es für die Landesliga-Herren: Mit 3:1 setzten sie sich gegen Planegg durch, unterlagen aber - ebenfalls mit 1:3 - im zweiten Spiel SW München. Gegen Planegg begannen die Lechrainer mit einem holprigen ersten Satz, den sie mit 23:25 verloren. Doch danach steigerte sich das Team und glich mit 25:20 aus. Der dritte Satz war hart umkämpft, ging aber mit 25:22 an die Gastgeber, die den dritten Satz klar dominierten und sich mit dem 25:16 die Punkte sicherten.

Herren der Lechrain Volleys kämpfen sich noch mal zurück ins Spiel

Im zweiten Spiel gegen SW München kamen die Lechrainer wieder nicht gut ins Spiel - die ersten beiden Sätze gingen mit 25:19 und 25:23 an die Gäste. Doch im dritten Satz kämpften sich die Lechrainer zurück und gewannen diesen mit 27:25. Der vierte Satz war spannend, aber die Münchner setzten sich knapp mit 26:24 durch. Trotz der Niederlage zeigten die Herren, dass sie auch gegen starke Gegner mithalten können. Mit einer soliden Leistung gegen Planegg und den knappen Sätzen gegen München blicken die Lechrainer optimistisch auf die kommenden Spiele und wollen sich weiter steigern.

Die Damen III übernehmen in der Kreisliga Süd Schwaben mit zwei Siegen gegen den Tabellenvierten SV Illertal und den TV Immenstadtnun die Tabellenführung. Möglich wurde dies auch durch die überraschende Niederlage des TSV Pfuhl gegen Sonthofen. Auch die Damen V punkteten in der Kreisliga. Im Spiel gegen den Tabellendritten trumpften die 13- bis 15-jährigen Mädchen groß auf und gewannen spielerisch überlegen mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:16). Das zweite Spiel gegen den SV Inning wurde knapp mit 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 22:25) verloren. (AZ)