Herren der Lechrain Volleys bauen wieder auf Heimrecht

In der Volleyball-Landesliga sind am Samstag nur die Herren der Lechrain Volleys im Einsatz, dann aber wieder zu Hause. Erneut in der Schulturnhalle in Weil wollen die Volleyballer an die sehr guten Leistungen zuletzt anknüpfen. Auch weitere Teams der Lechrain Volleys hoffen bei ihren Heimspielen auf viele Zuschauer.

Mit einer Niederlage sind die LRV-Herren, die den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hatten, in die Punktrunde gestartet. Zunächst schien der Sprung in die Bayernliga weit entfernt. Doch schon am zweiten Spieltag zeigte das Team, was möglich ist. Gegen Weitnau und Großkötz gab es zwei Siege. Jetzt steht den LRV-Herren die erste richtig große Bewährungsprobe ins Haus. Am Samstag ist der noch ungeschlagene Tabellenführer FTM Schwabing II in der Weiler Schulturnhalle zu Gast.

Auch die dritte Mannschaft spielt in Weil

Zuvor allerdings müssen die Lechrainer noch eine „Pflichtaufgabe“ erledigen, denn der Spieltag beginnt mit der Partie gegen Unterhaching II. Die Mannschaft wartet noch auf den ersten Sieg und liegt mit einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Spieltag beginnt um 14.30 Uhr. Parallel zur ersten Mannschaft ist auch die dritte Mannschaft der Lechrain Volleys in Weil am Ball. In der Kreisliga haben sie den SV Esting II und TUSC Obermenzing IV zu Gast. Beide Teams hoffen natürlich auch viel Unterstützung von den Fans. Die Landesliga-Damen tragen ihr nächstes Spiel erst am 30. November aus.

Während die Damen II in der Bezirksliga bei der DJK SB München-Ost III und gegen den SV Esting II Punkte sammelt, treten die Damen V zu Hause an. Das junge Team, dessen Spielerinnen im Schnitt 14 Jahre sind, erwartet in der Kauferinger Montessori-Schule den Eichenauer SV II und den SC Oberweikertshofen. Da die Mädchen gleichzeitig in Jugend-Teams antreten, darf man gespannt sein, wie sie sich in der Damen-Kreisliga schlagen. Spielbeginn ist um 13 Uhr. Auswärts im Einsatz sind auch etliche Jugend-Mannschaften der Lechrain Volleys.