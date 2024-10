Das neue Christkind hat Musical-Erfahrung

Die Entscheidung ist gefallen: Chiara Tröber ist das neue Bad Wörishofener Christkind.

Die Advents- und Weihnachtszeit kommt näher. Passend dazu präsentiert Bad Wörishofen nun das neue Christkind. Chiara Tröber aus Schlingen wird diese Aufgabe übernehmen. „Sie überzeugte durch ihre kreative und authentische Bewerbung“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren aus dem Gemeindegebiet Bad Wörishofen konnten sich bis zum 21. Oktober bewerben. In den vergangenen beiden Jahren hatte Vivien Dean aus Kirchdorf dieses schöne Amt inne.

In ihrer Freizeit ist die Zwölfjährige vielseitig aktiv: Neben Tischtennis spielt sie auch Waldhorn und begeistert sich für Theaterspielen. Chiara hat bereits in zwei Musicals mitgewirkt, unter anderem im Volksmusical „Ulrich – ein schwäbischer Heiliger“ und in „Unterallgäuer Herbergssuche“ von Sanni Risch, der Komponistin aus Bad Wörishofen.

Chiara Tröber freut sich schon auf ihre neue Aufgabe als Christkind

Außerdem ist der Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt für Tröber ein ganz besonderer Ort – Grund genug für Chiara, sich für das Amt des Christkinds zu bewerben. „Ich freue mich schon sehr darauf, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr als Christkind zu eröffnen“, sagt sie voller Vorfreude.

Ihren ersten Auftritt hat Chiara am Samstag, 7. Dezember, bei der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Auf der Bühne des Musik-Pavillons am Kurhaus wird sie den Prolog sprechen und gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Welzel den Markt eröffnen.

Auch ein zweiter Termin im Christkind-Kalender steht schon fest: Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes wird sie als „Glücksfee“ fungieren und die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels ziehen. (mz, mhe)