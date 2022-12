Bad Wörishofen

Zu Besuch beim Christkind in Bad Wörishofen

Vivien Dean übt auf der heimischen Terrasse in Kirchdorf schon einmal für ihren ersten großen Auftritt. Dabei kann sie sich auf die Hilfe ihrer kleinen Schwester Ellen verlassen, die selbst einmal Christkind werden will.

Plus Vivien Dean steht vor ihrem ersten großen Auftritt als neues Christkind von Bad Wörishofen. Da war auch Lernen angesagt.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Ein irdisches Christkind hat auch Wünsche. So jedenfalls ist es beim neuen Bad Wörishofer Christkind Vivien Dean. Sie wünscht sich für die Welt: keine Kriege, kein Corona mehr! Vivien ist zwölf Jahre jung, besucht die Klasse 7a am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim und hat sich beim Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen als neues Christkind beworben. Vivien strahlt. Sie freut sich auf ihren ersten großen Auftritt am Samstag.

