Pflegen statt Feiern: Wie ist es, an Heiligabend zu arbeiten?

Während die meisten zuhause vor dem Christbaum sitzen, den Weihnachtsbraten genießen oder schon die ersten Geschenke auspacken, steht Larissa Brendel an Heiligabend im Mindelheimer Krankenhaus und misst Vitalzeichen, legt Zugänge und baut Patienten auf, die an diesem Abend lieber ganz woanders wären. Brendel ist stellvertretende Bereichsleitung der Pflege in der Mindelheimer Klinik. Wie auch in den Jahren davor hat sie Spätdienst an Heiligabend. Jedoch nicht, weil sich sonst niemand dafür erbarmt hat – Brendel sucht sich diesen Dienst freiwillig aus.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heiligabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis