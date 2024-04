Das Jahreskonzert in Loppenhausen bietet Blasmusik und Gesang vom Feinsten

Mit musikalischer Vielfalt und guter Laune feiern die Loppenhauser Musikanten ihr Jubiläum. Das Publikum ist begeistert.

Der März war in Loppenhausen voller Veranstaltungen. Kaum waren die Theatertage im Gasthaus Schlössle vorüber, boten die Loppenhauser Musikanten ihr Jahreskonzert im gut gefüllten Saal. Die Musikanten feierten ihr 160-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsprogramm und Dirigent Andreas Höpfl hat mit seinen Musikerinnen und Musikern wieder ein musikalisches Feuerwerk auf die Bühne gebracht.

Die Loppenhauser Musikanten haben auch einige Gesangstalente

Das Konzert war geprägt mit Klassikern der böhmischen Blasmusik, aber auch moderne Stücke gab es zu hören. In den Reihen der Loppenhauser sind mit Lukas Frei, Michael Lampert und Isabell Wengler wahre Gesangstalente dabei, die mit ihren Stimmen begeistern. Mit Charme und Wissen führten Lisa Nusser und Isabell Wengler durch den musikalischen Abend.

Den klangvollen Auftakt bildete der Marsch „Norica Timber“, dem viele Polkas folgten. So glänzten die Musikanten mit der „Salletmayr Polka“ und gaben bei „Fegerländer Musikant“ den angepassten Text für die Loppenhauser Musikanten zum Besten.

Johannes Böck, Markus Kraus, Manfred Bisle, Martin Fischer und Matthias Riedel intonierten im Anschluss gekonnt den Solowalzer „Tenorhorn-Sterne“ und die Polka „Augenblicke“ begeisterte nicht nur den neuen ASM-Bezirksvorsitzenden Hubert Fröhlich, sondern alle Gäste im Saal. „Mit diesem Stück habt ihr voll ins Schwarze getroffen. Es ist derzeit die beste Polka“, freute er sich. Fröhlich ehrte auch die langjährigen Mitglieder der Kapelle. Außerdem wurden Uschi Diefenbach und Manfred Gropper verabschiedet, die sich seit Jahrzehnten im Vorstand des Vereins engagiert hatten. Mit großem Applaus dankten ihnen Musiker und Gäste für ihren Einsatz.

ASM-Bezirksvorsitzender Hubert Fröhlich (links) ehrte beim Jahreskonzert in Loppenhausen gemeinsam mit dem Vorstandstrio Manfred Bisle (hinten, Zweiter von links), Johannes Böck (rechts), Markus Höpfl (weiter von rechts, hinten) und Dirigent Andreas Höpfl treue Mitglieder. Geehrt wurden (von links) Michael Lampert und Tobias Nusser (30 Jahre), Martin Wegele (40 Jahre), Andreas Schorer (20 Jahre), Mona Lutzenberger (D2) sowie Jana Leinauer und Carla Seidel (D1). Foto: Sabine Adelwarth

Bei der gefühlvollen Ballade „The Rose“ wurde es zu den Stimmen von Isabell Wengler und Lukas Frei romantisch. Sven Walther an der E-Gitarre sowie Martin Wegele am E-Bass gaben dem Stück den letzten Schliff und donnernder Applaus entbrannte. Mit der flotten Gesangspolka „Blasmusik, wie machst du mich verrückt“ und dem alten Ernst-Mosch-Hit „Hanna-Polka“, das sie bei den Wertungsspielen in Rammingen vortragen werden, endete der erste Konzertteil.

Polka und Walzer begeistern das Publikum beim Konzert in Loppenhausen

„Im Eilschritt nach Sankt Peter”, ein Marsch von Alexander Maurer, bildete den Auftakt für den zweiten Teil. Für traumhafte Melodien sorgten alle Register beim Walzer „Liebe fürs ganze Leben“ sowie der Polka „Geile Zeit“. Für einen wahren Hörgenuss sorgte „Bugler’s Holiday“, der einen schwierigen Solopart für Trompeten und Flügelhörner verlangte. Lukas Frei, Daniel Keller, Luca Mitlehner, Isabell Wengler und Michael Schmid meisterten die Herausforderung. Jubelrufe gingen im Anschluss durchs Publikum. Am Ende trumpfte das Blasorchester mit den Polkas „Böhmischer Klang ein Leben lang“, „Weinkeller-Polka“ sowie „La Brass Polka“ auf und Isabell Wengler und Michael Lampert sangen gefühlvoll „Nessaja“ von Peter Maffay. Wie begeistert das Publikum war, machte der nicht enden wollende Beifall deutlich und die Musikanten duften erst nach vier Zugaben die Bühne verlassen.