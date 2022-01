Anmeldung für heutigen "Corona-Spaziergang" in Mindelheim zurückgezogen

Die Polizei hatte eine Organisatorin für die "Corona-Spaziergänge" in Mindelheim gefunden. Doch nun wurde die Anmeldung wieder zurückgezogen. Was heißt das nun?

Seit mehreren Wochen treffen sich auch in Mindelheim Gegner von Corona-Maßnahmen zu "Spaziergängen". Meist wurden diese Veranstaltungen nicht vorher angezeigt. Beim Spaziergang am vergangenen Montag gab es mit Sandra Jungbold erstmals eine offizielle Organisatorin. Sie hatte sich bereiterklärt, gemeinsam mit einer weiteren Person die Versammlung zu leiten, nachdem die Polizei wie berichtet auf sie zugekommen war.

Die Anmeldungen für die "Spaziergänge" wurden zurückgezogen

Nun gibt es allerdings eine Wende, wie das Landratsamt Unterallgäu am Montagnachmittag mitteilt: Die Anmeldungen der "Spaziergänge" in Mindelheim und Bad Wörishofen wurden zurückgezogen. Warum, das ist bislang unklar. Familie Jungbold, die die Versammlung am vergangenen Montag geleitet hat, war telefonisch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

In einer Telegram-Gruppe von Corona-Maßnahmen-Gegnern aus dem Unterallgäu, die sich mehrheitlich dafür ausgesprochen haben, solche Spaziergänge nicht anzumelden, heißt es in einer Nachricht von Sandra und Harald Jungbold: "Soeben haben wir die Anzeige der Demo für kommenden Montag zurückgezogen. Dies hat mehrere Gründe (Umfrage, Auflagen, etc.). Wir hatten bereits am 16. Januar die Demo bei Landratsamt angezeigt, unter anderem um einer möglichen "Gegendemo" am 24. Januar zuvorzukommen. Diese findet ja nun am Mittwoch statt ...". Es folgen ein Dank für den friedlichen Verlauf des "Spaziergangs" in der vergangenen Woche und die Hoffnung, dass die "vermutlich noch kommenden Montagsspaziergänge diesen Charakter beibehalten". Die Nachricht endet mit: "Viele Grüße und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Wir sind auch außerhalb von Demonstrationen recht oft an Montagabenden in Mindelheim unterwegs ... Wocheneinkäufe und so :-)".

Wie geht es nun weiter? Sollten diese Veranstaltungen dennoch stattfinden, handelt es sich um nicht angemeldete Versammlungen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Polizei werde vor Ort sein und könne bei Bedarf entsprechende Beschränkungen erlassen. Eine Allgemeinverfügung wie in anderen Orten gibt es in Mindelheim derzeit nicht - die Gründe dafür erläuterten die Verantwortlichen am Freitag in einem Pressegespräch.

Die Teilnehmer in Mindelheim müssen 1,5 Meter Abstand zueinander haben

Generell, so teilt das Landratsamt weiter mit, gilt derzeit bei allen Versammlungen - egal ob angemeldet oder nicht - ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern. Über das weitere Vorgehen wird das Landratsamt in enger Abstimmung mit der Polizei entscheiden. "Die Mitarbeiter des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung bewerten die Lage zusammen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei laufend neu", heißt es. (mz, home)