Eine Stadt, zwei Demos: "Corona-Spaziergang" und Gegendemo in Mindelheim

Plus Erst trafen sich die Gegner der Corona-Maßnahmen auf dem Mindelheimer Marienplatz, es folgte die Gegendemo von Roland Ahne. So lief der Abend ab.

Von Johann Stoll

Die Mindelheimer Altstadt hat am Montagabend zwei Corona-Demonstrationen erlebt. Aus dem 18-Uhr-„Spaziergang“ der vorausgegangenen drei Wochen wurde eine Kundgebung auf dem Marienplatz mit Redebeiträgen gegen die Impfpflicht mit anschließendem Rundgang durch und um die Altstadt. Laut Polizei nahmen an dieser einstündigen Veranstaltung rund 1200 Menschen teil. Um 19.45 Uhr beteiligten sich laut Polizei etwa 220 Menschen an der von Roland Ahne angemeldeten Demonstration „ Mindelheim ist verantwortungsbewusst“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

