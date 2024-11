Vollbeschäftigung und ein neuer Rekord bei Glass

Im Vorjahr standen die Jubiläen 75 Jahre Bauunternehmung Glass und 100 Jahre Bauunternehmung Kreuzer im Blickpunkt, davor verhinderte Corona die Weihnachtsfeier, doch nun konnten Geschäftsführer Björn Glass und sein Vater, Firmenchef Dieter Glass, wieder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur gemeinsamen Jahresabschlussfeier begrüßen. „Ich freue mich, Sie alle nach fünf Jahren Pause wiederzusehen“, begrüßte Dieter Glass die Gäste.

Ein erfolgreiches Jahr für die Firma Glass trotz schwieriger Situation in der Baubranche

Trotz der schwierigen Situation in der Baubranche bilanzierte Björn Glass ein insgesamt erfolgreiches Jahr für die Firma Glass Mindelheim mit der Niederlassung München, die Glass Ingenieurbau in Leipzig sowie die Tochterfirmen Kreuzer, Baumeister und Glass Umwelttechnik. Er berichtete von zahlreichen Vorhaben im Hoch-, Tief- und Brückenbau, die umgesetzt wurden. Schwerpunkt war dabei wieder der Industriebau. Er nannte unter anderem den Bau der Halle 15, das neue Parkhaus und Parkplätze der Firma Grob in Mindelheim, das Großprojekt Cellforce von Porsche in Bietigheim, die Erweiterung von Müller Milch, den Auftrag der Firma Sofitel (Hakle, Softis) und den Hallenbau für Tricor in Goch am Niederrhein sowie die Erstellung etlicher Verbrauchermärkte für Edeka, Lidl und Kaufland. „Garant für die Großaufträge in diesem Bereich sind unsere eigenen Fertigteile“, sagte Glass. In diesem Jahr habe man rund 40.000 Kubikmeter Fertigteile produziert und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Die Mindelheimer Firma Glass baut Brücken und Botschaften

Im Brückenbau sei mit der Herzog-Heinrich-Brücke in München „ein Meisterwerk“ gelungen, auch die Kreuzhofbrücken in der Landeshauptstadt reihten sich in die Liste der erfolgreich ausgeführten Maßnahmen ein. Eine besonders herausfordernde Maßnahme war die Sanierung der historischen Elstertalbrücke in Sachsen. Der schlüsselfertige Bau der indonesischen Botschaft in Berlin sei ebenso „ein Meilenstein“ gewesen, so Glass.

Nun stehe mit 2025 ein „weiteres schwieriges Jahr bevor“, prognostizierte Björn Glass, „im Umfeld einer schrumpfenden deutschen Wirtschaft verteuern CO₂-Aufschläge, steigende Mautgebühren, tarifliche Lohnerhöhungen und hohe Einkaufspreise das Bauen.“ Dennoch habe man bereits einen ordentlichen Auftragsbestand und „ich gehe fest von Vollbeschäftigung für 2025 aus“. Zu den anstehenden Projekten gehören der Bau der Klinik in Mindelheim und des neuen Großkrankenhauses in Memmingen.

Mitarbeiter sind der Firma seit Jahrzehnten treu

Dieter und Björn Glass dankten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Ihr Engagement und die hervorragende Teamarbeit sind Grundlage unseres gemeinsamen Erfolges!“ Vor allem die Leistung der zahlreichen langjährig Beschäftigten würdigten die beiden Geschäftsführer. 56 Jubilare, die zwischen zehn und 40 Jahren bei Glass tätig sind, wurden geehrt. 20 Jahre im Betrieb sind bei der Bauunternehmung Glass: Geschäftsführer Björn Glass, Ralf Höckendorf, Oliver Mayer, Tobias Roth, Jakob Steiber sowie Alexander Trautmann bei der Firma Kreuzer. 25 Jahre bei Glass sind Markus Lederle, Gabriele Lochbrunner, Gerhard Uhrmann, Albert Weser. Ein Vierteljahrhundert bei der Firma Kreuzer ist Winfried Adler. Seit 30 Jahren bei Glass sind Stefan Bucher, Karl Buxbaum, Thomas Foreth, Thomas Handloser, Bernd Jakob, Gerd Salger, Armin Schindlbeck und Dieter Zech. Für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Glass wurden Georg Gschwilm, Wolfgang Scholz und Marina Zwilcher geehrt. Seit 35 Jahren bei Kreuzer ist Roland Schneider. Auf vier Jahrzehnte im Betrieb können bei Glass Roman Appel, Jürgen Kaufer, Erich Kienle, Stefan Vogele, und Manfred Würstle zurückblicken. Bei Markstein Immobilien ist Karin Bönisch seit 40 Jahren beschäftigt. (mz)