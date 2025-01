Stephan Leuthner ist Testpilot für Kampfjets, Gemeinderat und im Tierschutz aktiv

Wer bei Stephan Leuthner daheim in Obermeitingen klingelt, wird auch von den vier Hunden der Familie begrüßt. Tiere spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Seine Frau Meike hat einen Pferdestall in Ettringen gepachtet. Für den in Kaufering aufgewachsenen Stephan Leuthner ist es auch Ausgleich zum Beruf. Er ist Testpilot für Kampfjets und Flugzeuge von Airbus. Unsere Redaktion hat mit ihm über familiäre Herausforderungen durch seine Berufswahl, gefährliche Situationen in der Luft und sein Engagement in Tierschutz und Gemeinderat gesprochen. Er ist kürzlich in das Gremium nachgerückt.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampfjet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis