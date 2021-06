Bayerischer Fußball-Verband: Weltkindertag wird zum Fußballtag

In Kooperation mit Schulen und Kindergärten soll der Weltkindertag für einen Fußballtag genutzt werden. Welche Hoffnung der BFV daran knüpft.

Am 20. September ist Weltkindertag. Deshalb ruft der Fußball-Bezirk Schwaben in diesem Jahr seine Mitgliedsvereine auf, in Kooperation mit den angrenzenden Schulen und Kindergärten sowie mit Unterstützung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) einen spannenden Fußball-Vormittag zu veranstalten. Das Projekt soll den Vereinen die Möglichkeit bieten, nach langer Corona-Zwangspause auf sich aufmerksam zu machen und Kinder für den Fußball im Verein zu begeistern.

Der Schulfußball-Beauftragte des BFV, Florian Münch aus Kempten, baut auf die Kombination, „Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, auf ihre Bedeutung und ihre Rechte aufmerksam zu machen und ihnen Freude an Spiel und Bewegung zu vermitteln“. Einige Sportverbände sind nach einem Jahr fast ohne Vereinssport der Ansicht, dass es schwer werden könnte, Kinder weiterhin für Fußball und Vereinsleben zu motivieren. Der Wunsch an die Vereine: Sie sollen angrenzenden Grundschulen und Kindergärten am Aktionstag ein Fußball-Spielangebot bieten, bei dem die Kinder auch das DFB-Schnupperabzeichen ablegen können.

Sportverbände sehen Probleme, Kinder für Fußball und Vereinsleben zu motivieren

Der neue Fußball-Bezirksvorsitzende Christoph Kern sieht den Fußballtag als Hoffnungsprojekt. Er sagte den schwäbischen Funktionären ausdrücklich die Unterstützung des Verbands zu. Aufgrund der sinkenden Zahl fußballspielender Kinder stelle das Projekt eine ausgezeichnete Möglichkeit für die Vereine dar, erste Kontakte zu neuen Nachwuchskickern zu knüpfen und so dem Ausbluten der unteren Altersklassen entgegenzuwirken. (mz)

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des BFV unter www.bfv.de/kinder.

