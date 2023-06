Staatsanwaltschaft verhängt Strafbefehl gegen Führungskraft im Türkheimer Rathaus

Plus Die Ermittlungen wegen Betrugs gegen einen Mitarbeiter der Gemeinde Türkheim sind abgeschlossen. Jetzt hat es der Angeklagte selbst in der Hand, ob er vor Gericht kommt.

Vor gut einer Woche hatte die Gemeinde Türkheim schon die Konsequenzen aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen eine Führungskraft der Rathausverwaltung gezogen und sich von dem langjährigen Mitarbeiter getrennt. Jetzt sind auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgeschlossen. Der Angeklagte hat zwei Wochen Zeit, um sich zu entscheiden, ob er den vom Amtsgericht erlassenen Strafbefehl akzeptiert oder weitere juristische Schritte eingeleitet werden.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gegen eine Führungskraft im Türkheimer Rathaus beherrschen seit Wochen die Diskussionen im Ort. Die Staatsanwaltschaft ging dem Verdacht nach, dass durch den Beschuldigten mehrfach ohne entsprechende Berechtigung Fahrzeuge der Marktgemeinde Türkheim für private Bauarbeiten eingesetzt worden seien, wie Staatsanwalt Thorsten Thamm unserer Redaktion auf Nachfrage mitgeteilt hatte. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres soll durchgesickert sein, dass dem leitenden Mitarbeiter ein Fehlverhalten vorgeworfen werden könnte.