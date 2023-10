Strahlende Klänge aus der renovierten Orgel in Tussenhausen

Ein halbes Jahr lang war das prächtige Instrument verstummt. Zum Abschluss der gelungenen Sanierung genossen die Zuhörer jetzt wieder die ganze Klangfülle.

Am Ostermontag dieses Jahres erhob die historische Orgel beim Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Tussenhausen vorläufig zum letzten Mal ihre Stimme, bevor ihre 1890 Pfeifen einzeln in der Kirche gelagert und gereinigt wurden. Martin Hackl von der Orgelbauwerkstatt Knöpfler aus Augsburg arbeitete sich bis ins Innerste des barocken Orgelgehäuses von August Simnacher vor. Schon 2018 wurde der Spieltisch komplett restauriert. Jetzt jubelte die Orgel wieder, zeigte ihre neu gewonnene Klangfülle und ihre Kraft. Stolz präsentierte Organistin Margit Hölzle „ihre“ Orgel. Schon beim ersten Stück, dem „Allegro maestoso“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, konnte sie alle verfügbaren 22 Register und Spielhilfen zum Klingen bringen.

Musikalischer Festgottesdienst zur Einweihung der renovierten Orgel

Gefeiert wurde an diesem Sonntag nicht nur der Abschluss der Orgelrenovierung. Begangen wurde ebenfalls das Rosenkranzfest mit Monsignore Gottfried Fellner. Für diesen Festgottesdienst hatte Margit Hölzle die „Kleine Orgelsolomesse“ von Joseph Haydn ausgesucht. Gemeinsam musizierten beim Festgottedienst der Kirchenchor Tussenhausen unter der Leitung von Elmar Unglert, die Streicher der Familie Mayer-Günther sowie die Violinistin Christiane Schöpf. Die Sopranistin Katharina Carapezzo, Margit Hölzle an der Orgel und Theresa Sibich an der Oboe spielten und sangen zur Gabenbereitung „Der güldne Rosenkranz“ und zur Kommunion das „Ave Maria“ von Franz Schubert.

Orgelbauer Martin Hackl hat die historische Orgel in Tussenhausen restauriert. Foto: Maria Schmid

Zum Abschluss des Gottesdienstes war es wieder die Orgel Solo mit dem „Nun danket alle Gott“ von Siegfried Karg-Elert. Martin Hackl führte Besucher und Besucherinnen auf die Orgelempore und erläuterte die Orgel und sein Vorgehen bei der Renovierung. Die Kosten dafür lagen bei rund 50.000 Euro. Bisher sind rund 38.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Beim Festkonzert am Nachmittag begrüßte Pfarrer Richard Dick dann wieder zahlreiche Gäste in der Kirche. Auf dem Programm standen klassische und auch moderne Werke.