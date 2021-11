Marode Gänstorbrücke: Lange Bauzeit ist nicht das größte Problem

Plus Rund neun Jahre nach der Teilsperrung soll die Nachfolgerin der Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm fertig sein. Wenn die Zeit nur das größte Problem wäre.

Seit Juni 2018 ist die marode Gänstorbrücke zur Hälfte gesperrt. Mehr als neun Jahre später, im September 2027 könnte das Nachfolgerbauwerk fertig sein. Während der langwierigen Baumaßnahmen werden die Einschränkungen noch unangenehmer als jetzt schon. Wenn das nur das größte Problem wäre.