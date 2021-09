Klimaaktivisten wollen aufs Ulmer Münster klettern: So reagiert die Polizei

Plus Klimaaktivisten wollen auf das Ulmer Münster klettern und ein politisches Banner enthüllen. Die Polizei musste sich erst beraten und bezieht jetzt Stellung zur Protestaktion.

Zwei sogenannte Roofer aus Belgien hat die Ulmer Polizei kürzlich daran hindern können, dass sie illegal auf das Münster klettern. Nun haben Klimaaktivisten aus dem Raum Ravensburg angekündigt, auf den höchsten Kirchturm der Welt klettern zu wollen, um dort auf 70 Meter Höhe ein CDU-kritisches Banner zu enthüllen. Rechtlich gebe es keine Einwände, meinen sie. Doch was sagt die Polizei dazu?