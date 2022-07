Holzheim

vor 32 Min.

Holzheim will in Mehrfamilienhaus-Streit gegen Entscheidung des Landratsamtes klagen

Seit einem halben Jahr ruhen die Bauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus in Holzheim weitgehend. Jetzt landet das Projekt vor Gericht.

Lokal Der Konflikt um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sieben Wohneinheiten an der Hirbishofer Straße geht in die nächste Runde.

Von Willi Baur

Nachdem der Gemeinderat dem Bauvorhaben Ende März das so genannte gemeindliche Einvernehmen verweigert hatte (wir berichteten), hat das Landratsamt dieses durch eine eigene und in diesem Fall positive Entscheidung „ersetzt“, wie es in der Fachsprache heißt. Dagegen will die Gemeinde jetzt beim Verwaltungsgericht Augsburg klagen.

