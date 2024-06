Ausnahme-Carilloneur aus Australien zu Gast in Illertissen

Mit seinem Carillon hat Illertissen eine echte musikalische Rarität zu bieten. Am Samstag erklingt es wieder in einem Konzert. Zu Gast ist der Australier Peter Bray.

Ausgesuchte Klänge sollen dem Publikum im Brunnenhof in den Ohren schmeicheln, wenn Peter Bray aus Canberra in Australien am Samstag, 15. Juni, ab 16 Uhr das Carillon auf dem Kirchturm von St. Martin in Illertissen bespielt. Das Konzert ist eine Veranstaltung der Freunde und Förderer von Kirchenmusik und klassischer Musik in St. Martin. Der Brunnenhof wird bestuhlt, doch der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Bei dem Programm handelt es sich um Prüfungsliteratur, denn der examinierte Carilloneur wird damit heuer am "Königin Fabiola Wettbewerb" im belgischen Mechelen teilnehmen. Vorab tourt Peter Bray aber durch die Lande, um sich an geeigneten Glockenspielen Routine anzugewöhnen.

Jeder Prüfungskandidat spielt drei Stücke. Das Pflichtstück ist die "Rhapsody in Bronze" von Joey Brink (1988 geboren in Boston, USA). Der Komponist wurde im Juli 2015 zum Carilloneur der University of Chicago ernannt. Beim nächsten Vortrag handelt es sich um ein Präludium von Matthias Van den Gheyn (1721 bis 1785). Der flämische Organist und Virtuose des Glockenspiels lebte in der Übergangsperiode zwischen Barock und Klassik. Mit einem Wahlstück sowie eventuell einer Improvisation endet das Programm, von Bray mit "Passion Through Bronze" überschrieben.

2019 reichte es für Platz Fünf in Mechelen

Peter Bray wurde 1999 in Duncraig, Western Australia, geboren. In seiner Heimat gilt er als Ausnahmetalent. Er legte 2022 sein Diplom im Hauptfach Musik an der Australian National University ab und machte 2023 seinen Abschluss an der Royal Carillon School "Jef Denyn" in Mechelen. Bereits 2019 hatte Bray den fünften Platz bei dem prestigeträchtigen "Royal Queen Fabiola International Carillon Competition" belegt, nun freut er sich auf die erneute Teilnahme im Juli 2024.

Bray findet sein Repertoire in den zeitlosen Kompositionen Bachs bis zu den ikonischen Melodien von Star Wars. Er engagiert sich in der Carillon-Gemeinschaft, ist Sekretär der Carillon Society of Australia, Delegierter der World Carillon Federation (WCF) und Mitglied deren Exekutivausschusses.

Über Illertissens örtlichen Carilloneur Peer Günther war der Kontakt in die Vöhlinstadt zustande gekommen. Wolfram Seitz, Kirchenmusiker in St. Martin, und Förderkreisvorsitzender Hans Scherrer freuen sich schon auf ein besonderes Konzert, welches sich auch Josef Kränzle, Stifter des 51 Glocken zählenden Instruments, nicht entgehen lassen wird.