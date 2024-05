Illertissen

vor 20 Min.

Josef Kränzle wird 80: Mit Hochdruck an die Spitze – und für Illertissen

Plus In 50 Jahren hat es Josef Kränzles Firma aus einer Garage in die Welt geschafft. Über den Aufstieg des Unternehmens und den Gründer, der nun Geburtstag feiert.

Von Sebastian Mayr

Wie beginnt eine Weltkarriere? Vielleicht 1958 in der Schlange um Ausbildungsplätze vor den Vöhringer Wieland-Werken. Oder ein gutes Jahrzehnt später, mit einer eigenen Drehbank. Spätestens aber am 1. September 1974. An diesem Tag gründet Josef Kränzle sein Unternehmen in Illertissen, das 50 Jahre später Produkte in mehr als 70 Ländern verkauft und damit zuletzt 80 Millionen Euro Jahresumsatz machte. Doch Josef Kränzle, der am Samstag 80 Jahre alt wird, ist mehr als ein erfolgreicher Unternehmer.

Quickly heißt das neuste Produkt, ein Hochdruckreiniger für den Hausgebrauch. Quickly, wie das Moped aus den 50er- und 60er-Jahren. Josef Kränzle, der selbst eine Reihe von Patenten hat, schmunzelt. Der Name ist zwar geschützt, aber nur für Fahrzeuge mit zwei Rädern hintereinander. Der Hochdruckreiniger hat seine Räder nebeneinander. Innovationen und Neuentwicklungen – darum kümmert sich der Mann gemeinsam mit einem Entwicklerteam bis heute. Begonnen hat er allein, mit einer Messing-Steckkupplung für Hochdruckschläuche. An der Drehbank von Hand gefertigt und am Küchentisch montiert. 1970 war das, da arbeitete Josef Kränzle noch bei Wieland.

