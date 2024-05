Im Wahlkampf sollte Fokus auf Inhalten statt Parteigeplänkel liegen

Plus Die Frage, wie viel Wahlkampf in städtischen Gebäuden möglich sein sollte, beschäftigt viele Kommunen. Die beste Lösung wäre ein Mittelweg.

Wahlkampf auf der Straße, in den Hallen, ja oder nein? Diese Frage hat sich in der jüngsten Vergangenheit im Landkreis Neu-Ulm bereits als kontrovers erwiesen. Denn ist es nun besser, politische Veranstaltungen aller Parteien zuzulassen – selbst wenn dann Akteure und Akteurinnen auftreten könnten, die umstritten sind? Zum Beispiel wie jüngst AfD-Mann Maximilian Krah, der nach einigem Hin und Her vergangene Woche in Weißenhorn auftreten durfte. Frei nach dem Motto: Eine Demokratie muss auch das aushalten können.

Städte im Landkreis Neu-Ulm haben verschiedene Herangehensweisen

Oder sollte man sich doch lieber für einen harten Schnitt entscheiden? Und demnach konsequent politische Veranstaltungen aller Parteien aus den städtischen Räumen verbannen, damit man gar nicht mehr in die Verlegenheit kommt, entscheiden zu müssen, wie man mit solchen umgeht, die der Verfassungsschutz beobachtet?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

