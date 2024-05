Weißenhorn

Hunderte Demonstranten nehmen AfD-Politiker in Weißenhorn in Empfang

Mit einer Gegendemonstration haben zahlreiche Menschen aus Weißenhorn und Umgebung am Dienstagabend vor der Stadthalle ein Zeichen gegen rechtes Gedankengut und die AfD gesetzt.

Plus Etwa 280 Personen kommen vor der AfD-Veranstaltung in Weißenhorn zu einer Protestaktion zusammen. In der Halle erhält Maximilian Krah viel Applaus.

Sprechchöre wie „Nazis raus aus Weißenhorn“ und „Ganz Weißenhorn hasst die AfD“, dazu Buhrufe und Pfiffe: Zahlreiche Demonstrierende aus dem bürgerlichen Lager und Anhänger linker Gruppierungen haben Besucherinnen und Besuchern der AfD-Veranstaltung am Dienstagabend einen lauten Empfang bereitet. Nach einer Schätzung der Polizei waren es bis zu 280 Menschen, die vor der Halle an einer Demonstration für Vielfalt, Demokratie und ein vereintes Europa teilgenommen haben.

Das Antifaschistische KoordinationsKollektiv Ulm war unter anderem an den Protesten gegen den Wahlkampfauftritt der rechten Partei vor der Europawahl beteiligt, zudem einige Kommunalpolitikerinnen und -poltiker aus Weißenhorn. Mit einer Absperrung trennte die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, die beiden Gruppen. Vergeblich hatte die Stadt Weißenhorn noch versucht, die Veranstaltung mit dem AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah zu verhindern. Denn eigentlich möchte die Stadt nicht, dass innerhalb von vier Wochen vor einer Wahl noch Parteiveranstaltungen in städtischen Einrichtungen stattfinden. Doch nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Fendt (parteilos) hat ein Mitarbeiter der Kommune den Vier-Wochen-Ausschluss nicht gekannt und die Halle an die AfD vermietet.

