Tödlicher Unfall im Stau nach Lkw-Großbrand: A7 stundenlang gesperrt

Auf der A7 im Kreis Neu-Ulm ereignen sich mehrere Unfälle. Ein Lkw kippt um und brennt aus. Im Stau kracht ein Transporter in einen Laster, der Fahrer stirbt.

Mehrere schwere Unfälle haben sich am Montagmorgen auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm ereignet, einer davon endete tödlich. Zwischen Nersingen und Hittistetten kippte zunächst um kurz nach 6 Uhr ein Lkw um und geriet in Brand. Die Autobahn war bis in den Nachmittag hinein gesperrt. Auf Höhe des Rastplatzes Leibisee West kam es am Stauende zu einem tödlichen Unfall. Bei Altenstadt kam es in der Gegenrichtung zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten.

Der erste Lkw-Unfall mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich um kurz nach 6 Uhr in Fahrtrichtung Füssen zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Autobahnkreuz Hittistetten. Der Sattelzug war nach Angaben der Polizei mit Kupfer beladen. Durch das Feuer bildete sich über der Unfallstelle eine riesige Rauchsäule.

A7 nach mehreren Unfällen bei Ulm/Elchingen und Nersingen gesperrt

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 44-jährige Lkw-Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts in den Grünstreifen abgekommen. Beim Versuch das Gespann zurück auf die Fahrbahn zu lenken, kippte der Sattelzug an der schrägen Böschung um und begann anschließend zu brennen. Der 44-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien, erlitt aber leichte Verletzungen.

Durch den querliegenden Sattelzug wurde die Autobahn blockiert. Die A7 musste in südlicher Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Obwohl der Verkehr bei Nersingen abgeleitet wurde, bildete sich ein Stau bis zum Autobahnkreuz Elchingen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Nachmittag an. Die Bergung des Lasters gestaltete sich schwierig.

Die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Nersingen waren für Lösch- und Absperrmaßnahmen vor Ort. Im Laufe des Vormittags wurde ein Kran zur Bergung des voll beladenen Sattelzuges hinzugezogen. Wegen auslaufender Betriebsstoffe kamen die Autobahnmeisterei und das Wasserwirtschaftsamt an den Einsatzort. Nach Schätzung der Autobahnpolizei in Günzburg beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Gut anderthalb Stunden nach dem ersten Lkw-Unfall, gegen 7.50 Uhr, kam es zu einem weiteren schweren Unfall. Die auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzüge verlangsamten und hielten schließlich am Stauende an. Ein Transporterfahrer erkannte das offenbar zu spät und krachte in das Heck eines Lkw. Wie die Feuerwehr Oberelchingen bei Facebook berichtet, fanden die Rettungskräfte einen schwerst eingeklemmten Fahrer vor. Der Wagen hatte sich unter dem Lkw verkeilt. Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 60.000 Euro. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um die Unfallursache abschließend zu klären. Der Streckenabschnitt wurde für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Reinigungsarbeiten für die Dauer von circa vier Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienst und mehrere Autobahnmeistereien waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Weiterer Unfall auf A7 bei Altenstadt mit zwei Leichtverletzten

Zuvor hatte sich gegen 6.30 Uhr ein dritter Unfall auf der A7 ereignet. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Norden kam es bei Altenstadt zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 26.000 Euro. Auch hier musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es bildete sich entsprechend ein Stau. Gegen 8.45 Uhr war für die Feuerwehr der Einsatz hier beendet. (AZ/krom/wis)