Gegner von Schulschließung in Fahlheim melden sich eindringlich zu Wort

Lokal Kürzlich hatten Befürworter der Schließung einen Infobrief verteilt, nun appellieren Gegner des Aus für die Grundschule Oberfahlheim an die Bürger. Das sind ihre Argumente.

Am Sonntag fällt die Entscheidung, dann geben die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme zur Frage über die Zukunft der Grundschule Oberfahlheim ab. Mitglieder des Gemeinderats hatten sich zeitweise aus der hitzigen Debatte herausgehalten, kürzlich meldeten sich aber einige von ihnen mit Argumenten für eine Schließung der Schule zu Wort. Dass nicht alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte so denken, zeigt eine Gruppe nun deutlich. Das sind ihre Argumente.