Darum geht es beim Bürgerentscheid zur Grundschule Fahlheim am Sonntag

Lokal An diesem Sonntag, 31. Juli, fällt die Entscheidung: Kann die Grundschule in Fahlheim bestehen bleiben? Wir haben einen lange währenden Konflikt nachgezeichnet.

Selten wurde ein Thema in der Gemeinde Nersingen so leidenschaftlich diskutiert, wie die geplante Schließung der Fahlheimer Dorfschule. Bis zum kommenden Sonntag sollen Nersinger Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen. Darum geht es: