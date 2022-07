Schulleiterinnen und Gemeinderäte appellieren: Fahlheimer Schule soll schließen

Lokal Nersinger Gemeinderäte hatten sich zuletzt mit Aussagen zur Schule Oberfahlheim zurückgehalten, nun beziehen fünf von ihnen Position. Das sind ihre Argumente.

Seit eineinhalb Jahren scheiden sich die Geister an der Zukunft der Oberfahlheimer Grundschule. Wie berichtet, sind die räumlichen Verhältnisse dort für das von der Gemeinde vorgesehene neue Bildungskonzept nicht geeignet. Zudem würde eine kostspielige Sanierung der Einrichtung bevorstehen. Am Sonntag, 31. Juli, wird in Nersingen bei einem Bürgerentscheid über die Zukunft der Grundschule Oberfahlheim abgestimmt. Nun hat eine Gruppe deutlich Position bezogen.