Bewaffneter Überfall auf Friseur in Offenhausen: War es ein 14-Jähriger?

Plus Mehrere bewaffnete Überfälle hat es um den Jahreswechsel in Neu-Ulm gegeben. Wie ist der Stand der Ermittlungen? In einem Fall gilt ein 14-Jähriger als verdächtig.

Von Michael Kroha

Vier Überfälle innerhalb weniger Monate beschäftigten um den Jahreswechsel die Polizei in Neu-Ulm. Die jeweiligen Täter waren dabei immer bewaffnet: In der Ringstraße war eine Tankstelle das Ziel, in Burlafingen ein Getränkemarkt und in Offenhausen waren es ein Friseur und eine Bäckerei. Im letzten genannten Fall gilt, wie berichtet, ein 19-Jähriger als tatverdächtig. Er habe den Raubüberfall bereits eingeräumt. Doch wie sieht es in den anderen Fällen aus? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Auch hier gibt es zum Teil Neues zu berichten.

