Neu-Ulm/Günzburg

Verkehrspolizei zieht nach Günzburg: Was das für die Sicherheit in Neu-Ulm bedeutet

Plus 25 Stellen wandern mit der Verlagerung der Verkehrspolizei von Neu-Ulm nach Günzburg. Was heißt das für die Sicherheit in Neu-Ulm?

Von Michael Kroha

Der einstige CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter aus Günzburg, der infolge der Maskenaffäre um Georg Nüßlein fraktionslos wurde, setzte sich sehr dafür ein: Nun wird, wie berichtet, zum 7. März der Sitz der Verkehrspolizei von Neu-Ulm nach Günzburg verlegt. Während sich Günzburgs Bürgermeister über "eine noch höhere Einsatzschlagkraft der uniformierten Polizei und damit eine Stärkung der Polizeikräfte am Standort Günzburg" freut, melden sich Neu-Ulmer Leser bei unserer Redaktion und befürchten weniger Sicherheit im Straßenverkehr vor ihrer Haustür.

