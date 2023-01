Das sagen Lokalpolitiker zur Fusion der Verkehrspolizei in Günzburg

Plus Der Oberbürgermeister und der Landrat sehen eine Stärkung Günzburgs. Das Polizeipräsidium erhofft sich durch die Zusammenlegung eine effizientere Organisation.

Die bekannt gewordene Zusammenlegung der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Neu-Ulm und der Autobahnpolizeistation (APS) Günzburg zur neuen VPI Günzburg in rund sechs Wochen wird von der Kommunalpolitik, aber auch von der Polizei selbst positiv bewertet. In einer ersten Stellungnahme bewertet der Günzburger Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) die Bündelung der verkehrspolizeilichen Einheiten "als deutliche Stärkung des Behördenstandortes Günzburg".